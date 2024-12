«Le présent et le futur», la grande annonce de l’OM sur ce transfert

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Très actif durant le dernier mercato estival, terminant avec 12 recrues au compteur, l’OM est notamment allé piocher du côté de la deuxième division anglaise. Le club phocéen a ainsi recruté Ismaël Koné en provenance de Watford. Alors qu’on attend encore d’en voir plus du Canadien, l’OM compte énormément sur lui comme l’a fait savoir Mehdi Benatia.

A 22 ans, Ismaël Koné est aujourd’hui un joueur de l’OM, club qu’il a rejoint cet été en provenance de Watford. L’international canadien a été acheté pour près de 12M€ sur le marché des transferts, signant un contrat de 5 ans. Koné est donc à Marseille pour un moment, ça tombe bien, l’OM compte sur lui pour l’avenir.

Mercato - OM : Une fake news annoncée pour cet international français https://t.co/5TrspDWbV6 pic.twitter.com/LI2bHtEaKb — le10sport (@le10sport) November 30, 2024

« Nous plaçons de grands espoirs en lui »

Interrogé par La Presse, Mehdi Benatia s’est exprimé sur Ismaël Koné et son arrivée à l’OM. Le conseiller sportif olympien a alors confié : « C’est un milieu de terrain polyvalent, avec un immense volume de jeu et une qualité technique au-dessus de la moyenne. Comme l’a dit le coach, nous attendons énormément d’Ismaël, nous plaçons de grands espoirs en lui. Pour nous, il représente le présent et le futur de l’OM ».

« Il a beaucoup de talent »

« Ismaël est un bon garçon. Souriant, toujours positif et à l’écoute. C’est très important. Il est apprécié de tous dans le vestiaire. (…) Il a beaucoup de talent. Il faut qu’il continue de travailler et de se donner à 200 % pour démontrer à toute la Ligue 1 ce dont on le sait capable », a également confié Mehdi Benatia à propos d’Ismaël Koné.