«Le plus grand échec», les transferts qui font rager De Zerbi à l'OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L'été dernier, l'OM n'a pas connu que des réussites sur son mercato. Flops du recrutement, Ismaël Koné, Lilian Brassier et Elye Wahi ont été exfiltrés dès le mois de janvier et le mercato hivernal. De véritables échecs qui laissent un goût amer à Roberto De Zerbi. A tel point que l'entraîneur de l'OM les considèrent comme son plus gros échec à l'OM.

Ismaël Koné, Lilian Brassier et Elye Wahi ne se sont donc pas éternisés du côté de l'OM. Recrutés par le club phocéen l'été dernier, les trois joueurs ont connu des premiers mois compliqués à Marseille. En échec, ils n'ont alors laissé aucun autre choix à la direction olympienne de s'en séparer : Wahi a été vendu à Francfort, Koné avait été prêté à Rennes et Brassier renvoyé à Brest.

« Si vous me demandez quel est le plus grand échec que j’ai eu à Marseille... » L'OM a donc réagi et sévi très rapidement avec Ismaël Koné, Lilian Brassier et Elye Wahi. De quoi donner des regrets à Roberto De Zerbi. En effet, pour Sans jamais rien lâcher, l'entraîneur olympien a confié : « Si vous me demandez quel est le plus grand échec que j’ai eu à Marseille, c’est l’échec avec Wahi, Brassier et Koné ».