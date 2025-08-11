«Le plus grand échec», les transferts qui font rager De Zerbi à l'OM !

L'été dernier, l'OM n'a pas connu que des réussites sur son mercato. Flops du recrutement, Ismaël Koné, Lilian Brassier et Elye Wahi ont été exfiltrés dès le mois de janvier et le mercato hivernal. De véritables échecs qui laissent un goût amer à Roberto De Zerbi. A tel point que l'entraîneur de l'OM les considèrent comme son plus gros échec à l'OM.
Ismaël Koné, Lilian Brassier et Elye Wahi ne se sont donc pas éternisés du côté de l'OM. Recrutés par le club phocéen l'été dernier, les trois joueurs ont connu des premiers mois compliqués à Marseille. En échec, ils n'ont alors laissé aucun autre choix à la direction olympienne de s'en séparer : Wahi a été vendu à Francfort, Koné avait été prêté à Rennes et Brassier renvoyé à Brest.
« Si vous me demandez quel est le plus grand échec que j’ai eu à Marseille... »
L'OM a donc réagi et sévi très rapidement avec Ismaël Koné, Lilian Brassier et Elye Wahi. De quoi donner des regrets à Roberto De Zerbi. En effet, pour Sans jamais rien lâcher, l'entraîneur olympien a confié : « Si vous me demandez quel est le plus grand échec que j’ai eu à Marseille, c’est l’échec avec Wahi, Brassier et Koné ».
« Je n’ai pas été en mesure de tirer profit de leur potentiel »
Roberto De Zerbi s'est ensuite justifié, expliquant alors : « Ce sont trois joueurs de qualité avec qui pour une raison ou une autre je n’ai pas été en mesure de tirer profit de leur potentiel ».