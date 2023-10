Le nouvel entraîneur a conquis l’OM

Thomas Bourseau

En l’espace d’une petite semaine d’activité et deux rencontres disputées avec l’OM, Gennaro Gattuso commence déjà à apposer sa patte sur l’effectif et le vestiaire de l’OM. Son jeu séduit ses joueurs, à l’image d’Amine Harit qui, lors d’un point presse effectué samedi, a dit tout le bien qu’il pense de son nouvel entraîneur à Marseille.

Gennaro Gattuso n’a pas encore remporté le moindre match sur le banc de touche de l’OM. Il est vrai. Néanmoins, comparé au mécontentement des supporters vis-à-vis du jeu prôné par son prédécesseur Marcelino, une certaine satisfaction semble émaner des deux premières du champion du monde 2006 en tant que coach de l’OM.

«Niveau activité sur le banc, on a eu Sampaoli, on a été habitué à cette énergie»

Malgré la défaite à Monaco la semaine dernière (3-2) et le match nul concédé au Vélodrome en Ligue Europa jeudi face à Brighton (2-2), Gennaro Gattuso montre un tout autre visage des joueurs de l’OM. Et ce n’est pas Amine Harit qui affirmera le contraire. Le milieu offensif de l’OM apprécie un point commun spécifique avec Jorge Sampaoli. « Son activité sur le banc de touche n’est pas fatigante ? Pas du tout. C’est quelqu’un qui envoie des ondes positives. Niveau activité sur le banc, on a eu Sampaoli, on a été habitué à cette énergie. Il est venu avec son passé, avec sa carrière de joueur et celle d’entraîneur ».

«Depuis qu’il est arrivé, il y a du nouveau. Ça nous a rafraichi»