Son calvaire aurait pu plomber son transfert au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé libre cet été, Milan Skriniar a connaît des débuts mitigés au PSG. Il faut dire qu’avant son arrivée, le Slovaque n’avait pas joué depuis quasiment six mois à cause d’une pubalgie récalcitrante. Et il reconnaît qu’il a eu du mal à vivre la situation, et qu’il a surtout trop tardé avant l’opération. Une situation qui aurait pu mettre en péril sa signature à Paris.

Il aura fallu attendre un an pour que Milan Skriniar signe au PSG. Alors que son transfert n'a pas abouti en 2022, le Slovaque a finalement débarqué libre un an plus tard. Néanmoins, les doutes étaient tenaces durant les mois qui ont précédé sa signature puisque Milan Skriniar a peu joué à cause de problèmes récurrents au dos. Il revient d'ailleurs sur cette période difficile.

L’étonnant constat de Luis Enrique après le fiasco du PSG https://t.co/77o5BbbWni pic.twitter.com/xKVX00MI7w — le10sport (@le10sport) October 7, 2023

Skriniar se livre sur son calvaire

« J’ai eu des problèmes avec un nerf sciatique et je peux dire que j’ai totalement "perdu" ma jambe gauche. J’ai perdu cinq ou six centimètres de muscles », révèle le défenseur du PSG au micro de Prime Vidéo , avant d’ajouter qu’il a fait une erreur qui aurait pu être fatale.

«C’est du passé, et je suis prêt à 100%»