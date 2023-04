Le «nouveau Kanté» a quitté le PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Formé au PSG où il était considéré comme un grand espoir, Claudio Gomes avait finalement refusé de signer son premier contrat professionnel à Paris et s'était engagé avec Manchester City, où il ne s'était pas imposé non plus. Aujourd'hui à Palerme, il brille enfin au point d'être comparé à N'Golo Kanté.

Issu du centre de formation du PSG, Claudio Gomes était présenté comme l'un des grands espoirs du club. Néanmoins, comme plusieurs autres Titis, le jeune milieu de terrain n'avait pas signé son premier contrat professionnel avec son club formateur et avait signé à Manchester City 2018. Malgré plusieurs prêts, il ne s'est toutefois jamais imposé chez les Citizens et s'est finalement engagé avec Palerme l'été dernier. En Serie B, Claudio Gomes s'impose enfin comme une valeur sûre. Titulaire indiscutable, le milieu de terrain est même comparé à N'Golo Kanté. Il s'est d'ailleurs prononcé à ce sujet.

Claudio Gomes est comparé à N'Golo Kanté

« C'est une comparaison qui est souvent faite car nous jouons au même poste et nous faisons tous les deux du sacrifice notre arme principale. N'Golo est l'un des meilleurs milieux de terrain du monde, je le respecte avant tout pour son immense humilité sur et en dehors du terrain », confie-t-il dans une interview accordée à Calciomercato.com .

«C'est une fierté d'avoir joué dans ces deux grandes équipes européennes»