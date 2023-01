Le mercato s’emballe, l’OM réagit enfin

Axel Cornic

Présent en conférence de presse ce jeudi, Igor Tudor a été questionné sur la situation de Bamba Dieng, qui comme lors du dernier mercato se retrouve porche d’une sortie de l’Olympique de Marseille. Après des visites médicales passées tout récemment, l’attaquant sénégalais souhaiterait absolument rejoindre le FC Lorient et un bras de fer serait en cours avec la direction.

C’est le gros dossier du moment ! Alors que Pablo Longoria tente de recruter Terem Moffi, qui semble n’avoir d’yeux que pour l’OGC Nice, un autre dossier brûlant se joue en parallèle. Bamba Dieng souhaiterait en effet quitter l’OM en ce mois de janvier pour rejoindre le FC Lorient, club qui avait déjà tenté sa chance l’été dernier.

« Je ne parle pas de mercato »

Lors de la conférence de presse précédent le match face à l’AS Monaco en Ligue 1, Igor Tudor n’a pas pu échapper aux questions concernant Bamba Dieng. « Je ne parle pas de mercato » a coupé court le coach de l’OM. « Il n’est pas fini, la direction s’occupe de ça et beaucoup de choses peuvent changer. Vous saurez bientôt ce qui se passera ».

