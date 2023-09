Le mercato du PSG fait parler au Real Madrid

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté en provenance du Sporting Lisbonne pour 60M€ en début de mercato estival, Manuel Ugarte est déjà en train de s'imposer comme un titulaire indiscutable dans l'entrejeu du PSG. Et son compatriote uruguayen du Real Madrid, Federico Valverde, a livré son point de vue sur cette nouvelle étape dans sa carrière.

En quête de nouveaux renforts pour son milieu de terrain, le PSG avait décidé de mettre le prix fort en début d'été pour attirer Manuel Ugarte (22 ans), jeune international uruguayen, pour 60M€. Un pari qui s'avère pour l'instant être payant puisque l'ancien joueur du Sporting Lisbonne enchaine les prestations XXL avec le PSG en championnat, et s'impose tout naturellement comme un titulaire indiscutable du onze de Luis Enrique. Une évolution logique pour Ugarte si l'on en croit son coéquipier en sélection d'Uruguay, Federico Valverde.

Valverde s'enflamme pour Ugarte

Interrogé en conférence de presse, le milieu de terrain du Real Madrid a vanté les mérites de la nouvelle recrue du PSG : « Manuel Ugarte a fait des progrès depuis ses débuts avec Fénix. Il est admirable de voir à quel âge il a commencé à jouer et à quel âge il a été capitaine de Fénix. Il est ensuite allé à Famalicao, où il s’est très bien débrouillé et où il a fait d’énormes progrès. C’est la preuve qu’il est un grand joueur et qu’il est mûr pour son âge », indique Valverde.

« Il évolue dans l'un des meilleurs clubs du monde »