Le mercato du PSG a commencé, une bataille féroce se dessine déjà

Axel Cornic

Le mercato estival approche à grands pas et le Paris Saint-Germain devrait être l’un des clubs les plus actifs, puisqu’une grande refonte de l’effectif est annoncée. Cela concernera notamment l’attaque avec la MNM qui devrait être dissoute et les Parisiens qui aimeraient beaucoup miser sur Rafael Leão, ancien du LOSC dont le contrat avec l’AC Milan se termine dans un peu plus d’un an.

Comme après chaque échec européen du PSG, un grand ménage est annoncé à quelques semaines du mercato. A part Kylian Mbappé, personne ne semble véritablement intouchable et cela concernerait notamment Neymar et Lionel Messi.

Le PSG lâche une annonce pour cet énorme projet https://t.co/Qil9ReKe3k pic.twitter.com/YIVi63jFxM — le10sport (@le10sport) March 15, 2023

Leao, la nouvelle priorité en attaque ?

Pour pallier l’un de ces deux départs, le PSG semble déjà avoir une idée. Il Corriere dello Sport annonce en effet que Rafael Leão serait l’une des pistes très appréciées du côté du club de la capitale. Il faut dire qu’un certain Luis Campos connait très bien le joueur, puisque c’est lui qui l’avait lancé au LOSC par le passé.

Paris face à la Premier League

Le PSG ne serait toutefois pas le seul club à lorgner l’international portugais de l’AC Milan ! Le quotidien italien assure que plusieurs cadors de Premier League seraient également sur le coup et Jorge Mendes pourrai bien faire un petit tour d’Angleterre dans les prochaines semaines, afin de faire le point en vue d’un transfert cet été.