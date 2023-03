Le mercato de l'OM va être fou, la grosse annonce

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Déjà très actif lors des précédents mercatos, l'OM pourrait une nouvelle fois frapper très fort cet été. En effet, plusieurs départs sont attendus et il faudra évidemment les compenser. Par conséquent, c'est un nouveau chantier qui se présente à Pablo Longoria qui a prouvé par le passé sa capacité à totalement chambouler un effectif.

Bien que l'OM ait animé les précédents mercatos, l'été prochain pourrait de nouveau voir le club phocéen s'activer. En effet, Florent Germain, correspondant à Marseille pour RMC , prédit notamment de nombreux départs qui seront donc à compenser. Cela devrait donc encore bouger à l'OM dans les prochaines semaines.

« Il ne faudra pas s’étonner si cet été il y aura 6-7 départs », lance le journalisteau micro de l' After Foot avant d'évoquer plus en détails le mercato de l'OM : « 3 critères vont marquer le recrutement de l’OM cet été. 1/ Répondre plus globalement au style Tudor. 2/ Monter en gamme techniquement. 3/ Et puis après au Vélodrome, dans une ambiance extraordinaire, Marseille marque un peu le pas. L’un des autres critères sur lequel les dirigeants vont assister c’est d’avoir ce caractère, les épaules larges pour tenir au Vélodrome . »

Quid de Nuno Tavares ?