Le «meilleur du monde» poussé à signer au PSG !

La deuxième partie du mercato estival s’annonce bouillant au Paris Saint-Germain, où un gros dossier inquiète les dirigeants. Il s’agit évidemment de celui du gardien, avec Gianluigi Donnarumma qui est poussé vers la sortie à moins d’un an de la fin de son contrat, avec Lucas Chevalier qui pourrait débarquer du LOSC pour le remplacer.

C’est un véritable bras de fer. Considéré comme l’un des meilleurs éléments de l’équipe qui est allée chercher la Ligue des Champions , Gianluigi Donnarumma pourrait ne plus être là dans quelques semaines. Face aux complications rencontrées pour sa prolongation, le PSG aurait décidé de le vendre, avec plusieurs clubs de Premier League qui pourraient bien tenter leur chance. Cela serait le cas de Manchester City , mais également de Manchester United ou encore de Chelsea .

Le choix fort du PSG

Ce dossier fait évidemment beaucoup réagir et c’est notamment le cas en Italie, où certains ne comprennent pas comment le PSG peut se priver de l’un des meilleurs gardiens de la planète. Pourtant, à Paris on aurait déjà tout prévu pour tourner la page Donnarumma, puisque plusieurs sources ont évoqué un accord avec Lucas Chevalier, le prodige français du LOSC. Ce dernier serait très apprécié au sein du club champion d’Europe, puisqu’on le considérerait plus apte pour le football prôné par Luis Enrique.