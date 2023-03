«Le meilleur choix de ma carrière», il s'enflamme pour son transfert à l'OM

La rédaction

Matteo Guendouzi est arrivé en 2021 à l'Olympique de Marseille mais il semble déjà faire partie des murs. L'international français s'est très vite adapté à la vie marseillaise, étant vite adopté par le public du Vélodrome. Et c'est réciproque tant Guendouzi ne cesse de clamer son amour pour l'OM. Il la redit ce jeudi en conférence presse, avant le match face à Montpellier.

Matteo Guendouzi doit vite se remettre de la déception. Seul mondialiste n'ayant pas été appelé par Didier Deschamps lors du rassemblement pour les matchs face aux Pays-Bas (4-0) et l'Irlande (1-0), l'ancien Gunner s'est montré forcément déçu. Mais Matteo Guendouzi s'est reconcentré sur la suite de la saison, avec ambition.

« Signer à l'OM a été le meilleur choix de ma carrière »

En conférence de presse, Matteo Guendouzi a rendu hommage à l'OM, tout en annonçant vouloir gagner un titre : « Signer à l'OM a été le meilleur choix de ma carrière, je prends beaucoup de plaisir ici. J'ai encore l'objectif de ramener un trophée à ce club. »

« Je mouillerai le maillot jusqu'à la fin »