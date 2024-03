Le grand projet du PSG menacé après Mbappé ?

Thomas Bourseau

Le PSG sera privé de Kylian Mbappé la saison prochaine pour la première fois depuis 2017. Le capitaine de l’équipe de France va s’envoler pour le Real Madrid et laisser un trou à Paris que le club tenterait de combler avec Victor Osimhen. Mais ce serait presque peine perdue selon John Obi Mikel…

Au PSG, plusieurs pistes semblent avoir été activées par la direction sportive du club dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé. Marcus Rashford serait une option, mais pas Rafael Leão comme le10sport.com vous le révélait début février. Pour ce qui est de Victor Osimhen, le dossier est ouvert au Paris Saint-Germain afin d’oublier Kylian Mbappé.

Le PSG est bien dans le coup pour Victor Osimhen

Et ce n’est pas John Obi Mikel qui affirmera le contraire. L’ancien joueur nigérian de Chelsea a confirmé la présence du PSG dans la course à la signature de Victor Osimhen. « Il a beaucoup d’intérêts au PSG et Manchester United, mais je continue à le pousser, à lui envoyer des messages et à faire en sorte qu'il n'ait pas trop d'attentes. Il faut se concentrer sur un seul club : les Blues. J'espère qu'il viendra au club parce qu'il apporterait beaucoup ».

«Il est évident qu'il veut suivre mes traces en tant que joueur nigérian qui a joué à Chelsea»