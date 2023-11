Le FC Nantes prévient déjà son nouvel entraîneur

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pierre Aristouy n'est plus l'entraîneur du FC Nantes. Ce mercredi, le technicien a été limogé par sa direction et remplacé par Jocelyn Gourvennec, ancien joueur du club. Président de la formation, Waldemar Kita a justifié ce remplacement et a rappelé les objectifs de l'équipe à son nouvel entraîneur, déjà fixé.

Pierre Aristouy ne terminera pas la saison au FC Nantes. Le technicien a été remplacé par Jocelyn Gourvennec ce mercredi. Lors d'un entretien accordé à L'Equipe , Waldemar Kita s'est prononcé sur cette nomination.

« On a besoin de quelqu'un d'expérience »

« Aujourd'hui, on a besoin de quelqu'un d'expérience, qui a de la personnalité. Il a de l'expérience. Il est passé par Bordeaux, par Lille, il a une expérience européenne. Franck (Kita, le DG) a passé six ou sept heures avec lui, et il a été très convaincant. J'avais déjà failli le prendre il y a quatre ou cinq ans » a lâché le président du FC Nantes.

Les objectifs sont fixés pour Gourvennec