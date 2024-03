Le départ de Mbappé attendu par deux joueurs du PSG

Jean de Teyssière

Kylian Mbappé a annoncé au club parisien qu'il allait partir à la fin de son contrat, donc en juin prochain. Le Bondynois, arrivé au PSG en 2017 devrait vraisemblablement filer au Real Madrid et surtout laisser un vide en attaque. C'est pour cette raison que Luis Enrique décide de se passer de plus en plus de lui, notamment en Ligue 1 et de faire confiance à Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani. Ces deux derniers, qui n'ont pas convaincu à 100% depuis leur arrivée, pourraient bénéficier du départ du numéro 7 parisien pour réaliser de meilleures performances la saison prochaine.

A quoi ressemblera l'équipe du PSG à la fin du mercato estival ? Ce qui est sûr, c'est que Kylian Mbappé ne sera pas là. Ce qui est presque évident, c'est que Luis Enrique sera toujours l'entraîneur du PSG. L'Espagnol a souvent évoqué la saison prochaine et se voit encore être à la tête du club. Pour lui, les statuts indéboulonnables n'existent pas et c'est pour cette raison qu'il n'hésite pas à mettre Kylian Mbappé sur le banc en Ligue 1, pour s'habituer à jouer sans lui après son départ en juin. Une situation qui pourrait servir à deux attaquants du PSG, en difficulté cette saison.

Kolo Muani et Ramos en difficulté cette saison

Arrivé l'été dernier pour occuper le poste de numéro 9, Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos n'ont pas encore totalement convaincu. Pour l'international français, les statistiques sont les suivantes : 19 matchs en Ligue 1 pour 6 buts et 2 passes décisives. Gonçalo Ramos a quasiment les mêmes statistiques, avec un match en plus et une passe décisive en moins. Par rapport à la saison dernière (15 buts et 14 passes décisives pour Kolo Muani et 19 buts et 7 passes décisives pour Ramos), les résultats sont en deçà des attentes.

Le départ de Mbappé, un second souffle pour RKM et Ramos ?

Selon le journaliste anglais Jonathan Johnson, ces deux joueurs vont être conservés par le PSG la saison prochaine. Le club de la capitale espère que le départ de Kylian Mbappé va permettre à ses deux attaquants d'enchaîner les bonnes prestations lors du prochain exercice. Mais le journaliste rappelle que seul l'un d'eux aura vraiment sa chance et qu'il faudra le prouver assez vite.