Le clan Zidane plombe totalement le PSG

Si Christophe Galtier est l'entraîneur du PSG aujourd'hui, la menace plane au-dessus de sa tête. Après seulement un an, il pourrait être remercié et la question de sa succession est donc débattue. Un nom revient très souvent : Zinedine Zidane. Il est le grand rêve du Qatar pour entraîner le PSG. Mais voilà que cette piste ne cesse de prendre du plomb dans l'aile, notamment à cause du clan Zidane. Explications.

Après quasiment deux ans sans entraîner, Zinedine Zidane veut revenir aux affaires. Reste à déterminer où. L'ancien du Real Madrid a gardé une très grosse cote et plusieurs clubs seraient intéressés. La Juventus pourrait revoir son ancien joueur, tandis que le PSG rêve de Zidane sur son banc de touche. Mais voilà, Zizou à Paris, ça semble compliqué notamment en raison de l'entourage de la légende de l'équipe de France.

Des conséquences familiales pour Zidane au PSG ?

Tout d'abord, le clan Zidane refroidirait clairement les choses avec le PSG étant donné le lien entre la famille et Marseille. Thibaud Vézirian avait ainsi expliqué à propos de cela : « Malgré sa proximité avec le Qatar, si il devait venir au PSG, cela l’obligerait à vendre ses complexes Z5, ce qui aurait de nombreuses conséquences pour sa famille, notamment pour son frère. Il faut également prendre en compte la réaction du peuple marseillais, on peut s’attendre à une véritable furia. Zidane est un homme intelligent et réfléchi, qui ne s’engage pas dans des affaires douteuses. Il est capable d’analyse, comme en début de carrière lorsqu’il a refusé Bordeaux. Aujourd’hui, venir au PSG n’est certainement pas un cadeau, c’est un bourbier ».

La femme de Zidane ok pour aller à Turin ?

Et voilà que la femme de Zinedine Zidane l'éloignerait désormais à son tour du PSG. En effet, comme expliqué par Francesc Aguilar, elle n'était initialement pas d'accord pour aller vivre à Turin, mais voilà que cela aurait changé. En effet, la femme de Zidane aurait donné son feu vert pour rejoindre l'Italie. De quoi débloquer un départ vers la Juventus ?