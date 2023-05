Le clan Zidane monte au créneau pour son avenir

Hugo Chirossel

Alors que cela fait deux ans qu’il n’a plus entraîné, le retour de Zinedine Zidane est attendu. L’ancien entraîneur du Real Madrid est prêt à reprendre du service. Christophe Dugarry s’est exprimé sur l’avenir du Ballon d’Or 1998. Bien qu’il ait envie de revenir, il n’est pas prêt à accepter n’importe quelle proposition.

Cela fait désormais deux ans que Zinedine Zidane n’a plus de banc, depuis son départ du Real Madrid à la fin de la saison 2020-2021. Ces dernières années, son nom a souvent été lié au PSG. Comme l’indique L’Équipe ce jeudi, le Qatar rêve toujours de l’enrôler et pourrait de nouveau tenter sa chance, alors que l’avenir de Christophe Galtier est de plus en plus incertain. Cependant, d’après les informations de RMC Sport dévoilées en avril dernier, Zinedine Zidane ferait de la Juventus sa priorité pour son retour. Dans Rothen s’enflamme sur RMC , Christophe Dugarry s’est exprimé sur l’avenir de son ami et ancien coéquipier à Bordeaux et en équipe de France.

« Il n’est pas prêt à accepter tout et n’importe quoi »

« Que le football manque à Zinedine Zidane, c’est probablement le cas. Que Zidane manque au football, c’est certainement le cas aussi (...) Il n'est pas trop difficile, il a des critères, il a des envies, il voit le football d’une certaine manière, ce qui a fait de lui le joueur qu’il a été, l’entraîneur qu’il a été également. Entraîner pour entraîner, ça ne veut rien dire, ou alors tu deviens un fonctionnaire du football. La passion, il l’a toujours. Il a envie, c’est certain. Ses envies, il les a données, il les a affichées. Il ne s'est pas caché derrière son petit doigt. Après, il n’est pas prêt à accepter tout et n’importe quoi et il a l’avantage justement d’avoir réussi dans ce rôle d’entraîneur. Attention, ça a été compliqué. Il a franchi toutes les étapes, ou presque, avec brio », a déclaré Christophe Dugarry.

« S’il n’entraîne pas cette année, ce sera l’année prochaine »