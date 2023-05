Le clan Messi accuse le PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sanctionné par le PSG pour s'être rendu en Arabie Saoudite sans l'aval de sa direction, Lionel Messi ne jouera pas durant les deux prochaines semaines. En interne, l'entourage du joueur assure pourtant que c'est le PSG qui est en tort après avoir changé de planning trop tardivement pour permettre à l'Argentin d'être présent à l'entraînement.

C'est le dernier scandale en date du côté du PSG. En début de semaine, Lionel Messi s'est rendu en Arabie Saoudite afin d'honorer ses obligations commerciales. En effet, le champion du monde est ambassadeur du pays voisin du Qatar depuis plusieurs années. Cependant, le PSG n'avait visiblement pas validé cette escapade et a donc sanctionné son joueur.

Affaire Messi : Le PSG fait halluciner l'Argentine https://t.co/CL0fzefI7G pic.twitter.com/3F2a5SH28F — le10sport (@le10sport) May 3, 2023

Le clan Messi assure que le PSG a changé le planning trop tard

Néanmoins, Fabrizio Romano a contacté le clan Messi, et dans l'entourage du joueur, on assure que c'est le PSG qui est responsable de cette situation. Et pour cause, le club de la capitale aurait changé le planning des entraînements alors que l'Argentin était déjà parti. Il était donc trop tard pour demi-tour, ce qui a poussé le champion du monde à rater l'entraînement. Cependant, du côté du PSG, la version est bien différente.

Le PSG a une autre version