Le «clan des Stéphanois» fait le forcing, Galtier bientôt à l’OM ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sèchement battu sur le pelouse du Parc des Princes (0-4), l'OM continue de sombrer et de s'enfoncer dans la crise. A tel point que Pablo Longoria s'est lancé en urgence dans la quête d'un nouvel entraîneur, ce qui met fin aux espoirs de Jacques Abardonado de voir son intérim se prolonger au-delà de cette semaine. La piste menant à Christophe Galtier prend d'ailleurs de l'ampleur.

La déroute de l'OM sur la pelouse du Parc des Princes va laisser des traces. En effet, le club phocéen s'est incliné lourdement contre le PSG (0-4) ce qui ne laisse plus trop de doute concernant l'avenir de Jacques Abardonado qui assurait l'intérim depuis le départ de Marcelino. Celui qui est surnommé Pancho va donc laisser sa place sur le banc de l'OM, et ces dernières heures, c'est le nom de Christophe Galtier qui revient avec insistance.

⏱ 90’ | #PSGOM 4️⃣-0️⃣Nos Olympiens s’inclinent à Paris.📅 Prochain match : samedi à Monaco pour la J7 de @Ligue1UberEats pic.twitter.com/imkx59QGa6 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 24, 2023

Galtier a des soutiens à l'OM

Il faut dire que l'ancien coach du PSG possède des soutiens importants au sein de la direction de l'OM. Et pour cause, comme le souligne L'EQUIPE , «le clan des Stéphanois» est influent à Marseille. Stéphane Tessier, le directeur administratif et financier, et de David Friio, le directeur sportif, connaissent ainsi très bien Christophe Galtier pour avoir travaillé avec lui à l'ASSE. La Provence ajoute que Grégory La Mela, directeur commercial de l'OM, et également ex-Stéphanois, fait aussi partie des partisans à la nomination de Galtier sur le banc olympien.

Galtier favori à la succession de Marcelino ?