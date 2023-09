C’est bouclé, l’OM tient son nouvel entraîneur

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OM tient son nouvel entraîneur. A en croire le journaliste Thibaud Vézirian, Pablo Longoria serait sur le point d'acter l'arrivée du successeur de Marcelino. Il ne resterait plus que quelques détails avant d'officialiser sa venue. Son nom n'a pas été dévoilé, mais les médias évoquent avec insistance la piste menant à Christophe Galtier, ancien coach du PSG.

Pancho Abardonado ne devrait pas faire long feu sur le banc de l'OM. Chargé d'assurer l'intérim, l'ancien joueur pourrait laisser sa place à un nouveau coach dans les prochains jours. En effet, selon les informations du journaliste Thibaud Vézirian, l'OM serait sur le point de nommer son nouvel entraîneur.

⏱ 90’ | #PSGOM 4️⃣-0️⃣Nos Olympiens s’inclinent à Paris.📅 Prochain match : samedi à Monaco pour la J7 de @Ligue1UberEats pic.twitter.com/imkx59QGa6 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 24, 2023

Longoria aurait bouclé la succession de Marcelino

« Je sais que Pablo Longoria a pris sa décision concernant le nouveau coach de l’OM. D’après mes informations, c’est entériné. Ne reste qu’à finaliser le contrat entre agents et avocats. Tout est fixé, c’est quelqu’un de compétent, capable de gérer le contexte marseillais. Contexte qu’il connaît… Pas sûr qu’il fasse l’unanimité » a lâché le journaliste lors de son live Twitch . Le nom du prochain entraîneur de l'OM n'a pas été dévoilé, mais Christophe Galtier pourrait bien être l'heureux élu.

« On me parlait de quelqu’un à fort caractère »