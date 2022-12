Le calvaire de Cristiano Ronaldo

Arnaud De Kanel

Remplaçant depuis le début de la saison, Cristiano Ronaldo sortait du silence et fracassait Manchester United ainsi qu'Erik ten Hag lors d'une interview juste avant la Coupe du monde. Depuis, le Portugais se retrouve sans club et a connu un véritable échec au Mondial avec le Portugal, tandis que tout s'est déroulé parfaitement pour son rival de toujours Leo Messi.

Le football va très vite, Cristiano Ronaldo en est la preuve. Depuis son départ du Real Madrid, Cristiano Ronaldo enchaine les échecs. Il maintenait la Juventus à flot et a été très décisif la saison passée pour son retour à Manchester United. Mais il ne brille plus lors des grands matchs puisque ses équipes ne sont plus aussi fortes et ne lui permettent pas d'aller loin en Champions League. Il misait gros sur le Mondial au Qatar après un début de saison chaotique mais il s'est raté. Retour sur son calvaire qui s'éternise.

CR7 est au chômage

L'arrivée d'Erik ten Hag sur le banc de Manchester United aura été fatale à Cristiano Ronaldo. Très vite, le Portugais s'est retrouvé sur le banc, lui qui voulait quitter le club mancunien lors du mercato estival. Aucun club ne voulait l'accueillir et sa réputation a été entachée suite à ses problèmes de comportement qui survenaient lorsqu'il était mécontent de ne pas entrer en jeu. Il était sorti du silence avant la Coupe du monde lors d'une interview accordée à Piers Morgan où il n'avait pas épargné son nouveau coach et le club. Quelques jours plus tard, il se retrouvait sans club suite à la résiliation de son contrat. Dernièrement, la presse espagnole l'envoie en Arabie saoudite, du côté de Al-Nassr. Une triste fin de carrière pour le quintuple Ballon d'Or pour qui tout s'est effondré au Qatar.

3/ La Fin d’une ère ( 1/2 ) Le mondial 2022 marque la fin de l’épopée internationale pour Cristiano Ronaldo, dont on a tous l’image en tête : en pleurs, dans la chambre d’appel du Stade Al-Thumama après la défaite face au Maroc. pic.twitter.com/wsYrD3cFRk — Yoshiro 🎌 (@twittosyoshi) December 18, 2022

Le Mondial lui passe sous le nez

Cristiano Ronaldo disputait sans doute sa dernière Coupe du monde et il voulait ajouter le seul titre manquant à son palmarès. Dans la lignée de son début de saison, rien ne s'est passé comme prévu. Il a été relégué sur le banc de touche à partir des huitièmes et le Portugal s'est fait sortir dès les quarts. Pendant ce temps-là, Lionel Messi est devenu champion du monde et a terminé meilleur joueur du tournoi, mettant fin au débat du GOAT. Cruel pour un joueur qui n'aura jamais rien lâché.