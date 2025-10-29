Le boss du PSG boucle son transfert, «c’était une évidence»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Avant d’être pleinement focalisé sur le Paris Saint-Germain, Luis Campos officiait en parallèle comme conseiller sportif au Celta de Vigo. En 2023, le Portugais avait ainsi joué un rôle important dans le transfert de Jonathan Bamba en Espagne. Interrogé par Top Mercato, l’attaquant de 29 ans est revenu sur cette opération.

A l’été 2022, le PSG avait décidé de confier les rênes du secteur sportif à Luis Campos, qui était déjà le conseiller sportif du Celta Vigo en Espagne. Pendant plusieurs mois, le Portugais a donc porté une double casquette, jouant ainsi un rôle dans le transfert de Jonathan Bamba en Liga à l'été 2023. Un joueur que Luis Campos connaissait bien pour l’avoir côtoyé au LOSC.

« Luis Campos est arrivé avec le projet du Celta et ça m’a facilité » Dans un entretien accordé à Top Mercato, l’ancien attaquant de l’ASSE est revenu sur l’importance de Luis Campos dans son transfert au Celta de Vigo. « Oui, oui, il a joué un très grand rôle sur mon choix d’aller au Celta. Je voulais découvrir l’étranger et je pense que l’Espagne était un très bon championnat pour le faire. Luis Campos est arrivé avec le projet du Celta et ça m’a facilité. Je savais comment Luis travaillait. Quand le projet s’est présenté, c’était une évidence je dirais », confie Bamba, dithyrambique à l’égard de son ancien directeur sportif à Lille.