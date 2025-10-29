Le boss du PSG boucle son transfert, «c’était une évidence»

Avant d’être pleinement focalisé sur le Paris Saint-Germain, Luis Campos officiait en parallèle comme conseiller sportif au Celta de Vigo. En 2023, le Portugais avait ainsi joué un rôle important dans le transfert de Jonathan Bamba en Espagne. Interrogé par Top Mercato, l’attaquant de 29 ans est revenu sur cette opération.
A l’été 2022, le PSG avait décidé de confier les rênes du secteur sportif à Luis Campos, qui était déjà le conseiller sportif du Celta Vigo en Espagne. Pendant plusieurs mois, le Portugais a donc porté une double casquette, jouant ainsi un rôle dans le transfert de Jonathan Bamba en Liga à l'été 2023. Un joueur que Luis Campos connaissait bien pour l’avoir côtoyé au LOSC.
« Luis Campos est arrivé avec le projet du Celta et ça m’a facilité »
Dans un entretien accordé à Top Mercato, l’ancien attaquant de l’ASSE est revenu sur l’importance de Luis Campos dans son transfert au Celta de Vigo. « Oui, oui, il a joué un très grand rôle sur mon choix d’aller au Celta. Je voulais découvrir l’étranger et je pense que l’Espagne était un très bon championnat pour le faire. Luis Campos est arrivé avec le projet du Celta et ça m’a facilité. Je savais comment Luis travaillait. Quand le projet s’est présenté, c’était une évidence je dirais », confie Bamba, dithyrambique à l’égard de son ancien directeur sportif à Lille.
« Luis Campos ? Je pense que c’est ce qui se fait de mieux au monde »
« Il est top ! Je pense que c’est ce qui se fait de mieux au monde, s’enflamme le joueur de 29 ans, évoluant aujourd’hui à Chicago. Il connaît les joueurs, il sait comment mettre les joueurs dans les meilleures conditions. Ça s’est vu avec Lille par exemple. Ça se voit aujourd’hui au PSG. Mais ce n’est pas d’aujourd’hui que l’on découvre le travail de Luis Campos. Quand on travaille avec lui une fois, on veut continuer à le côtoyer parce qu’il sait comment performer et c’est ce que tout joueur aime au quotidien. C’est ce qui se fait de mieux au monde franchement. »