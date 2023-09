Le boss du PSG a débloqué ces deux transferts

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Nasser Al-Khelaïfi a permis au PSG de boucler les transferts de Randal Kolo Muani et de Bradley Barcola. Alors que ces deux dossiers étaient bloqués, le président parisien aurait pris les choses en main pour que ces opérations soient finalisées dans les temps.

Durant la dernière fenêtre de transferts, le PSG a réussi à s'offrir les services de douze joueurs. En effet, le club de la capitale a officialisé les signatures d'Arnau Tenas, Milan Skriniar, Lucas Hernandez, Cher Ndour, Manuel Ugarte, Xavi Simons (prêté dans la foulée au RB Leipzig), Ousmane Dembélé, Marco Asensio, Kang-In Lee, Gonçalo Ramos, Randal Kolo Muani et de Bradley Barcola.

Nouvelles tensions pour Neymar après le PSG ? https://t.co/jZO9iMlXqn pic.twitter.com/KanZdiQAPp — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

Al-Khelaïfi a tout changé pour Kolo Muani et Barcola

En ce qui concerne les transferts de Randal Kolo Muani et de Bradley Barcola, le PSG peut remercier Nasser Al-Khelaïfi. En effet, le président parisien aurait lui-même débloqué ces deux dossiers d'après Dominique Sévérac.

«Le président est intervenu quand les négociations bloquaient»