Le boss de l’OM s’est fait virer, il dit tout

Aujourd'hui à l'OM, Pablo Longoria évoque très peu son passage au FC Valence. Au poste de directeur sportif du club espagnol, il ne sera resté qu'un an (2018-2019). Un an après son arrivée, il était licencié. Un départ qu'il n'a pas encore digéré. C'est d'ailleurs pour retrouver les sensations rencontrées en Espagne qu'il a décidé de rejoindre Marseille.

Présent à l'OM depuis 2020, Pablo Longoria a connu des débuts tumultueux. Après avoir débuté sa carrière comme recruteur, l'Espagnol s'était envolé vers l'Italie pour s'occuper du recrutement de Sassuolo, puis de la Juventus. Il décidait ensuite de retourner dans son pays natal, à Valence, afin d'occuper le rôle de directeur sportif. Un passage qui n'a duré qu'un an. La cicatrice ne s'est pas totalement refermée. Longoria garde un goût amer de son passage en Liga.

Longoria n'a pas digéré son licenciement

« C'était tellement bien, c'était tellement bien, que je n'ai jamais pris le temps d'y penser ou de l'analyser parce que cela me rendrait très malheureux personnellement. Nous avions réussi quelque chose de très difficile à réaliser dans le monde du football et le fait d'y penser me rend triste. Je préfère tourner la page. Nous étions tous tellement soudés que toucher l'un d'entre nous, c'était toucher tout le groupe » a confié Longoria.

« Il y a une passion brutale à Valence »