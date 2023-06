Le boss de l'OM se fait recaler, il avait tout prévu

Benjamin Labrousse

Ce dimanche matin, le média argentin TyC Sports annonçait que Marcelo Gallardo, annoncé comme le candidat principal à la succession d’Igor Tudor sur le banc de l’OM, ne viendrait finalement pas à Marseille. Alors que désormais plusieurs pistes sont envisagées par le président Pablo Longoria, le feuilleton du prochain coach du club phocéen touche à sa fin.

Début août, l’OM devra passer par des rencontres de barrages et s’imposer afin de pouvoir participer à la prochaine édition de la Ligue des Champions. Mais alors que le mercato estival a récemment ouvert ses portes, le club phocéen reste dans l’inconnu à ce sujet alors que le prochain entraîneur n’est toujours pas arrivé.

Gallardo a refusé les avances de Pablo Longoria

Ce samedi, FootMercato révélait qu’en cas d’échec dans le dossier Marcelo Gallardo, l’OM possédait à la fois un plan B et un plan C, en la personne de Paulo Fonseca (LOSC) et de l’Espagnol Marcelino. Comme l’affirme TyC Sports , la piste menant au technicien argentin étant définitivement compromise, le club marseillais va devoir trancher.

L’OM travaille depuis un moment sur un autre entraîneur que Gallardo