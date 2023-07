Laurent Blanc recale le PSG, Luis Enrique s’en mêle

Thomas Bourseau

Dernièrement, Laurent Blanc s’est montré clair sur l’avenir de Bradley Barcola et des pépites de l’OL : aucun transfert n’est obligatoire. Coup de froid donc pour le PSG dans le dossier Barcola, mais Luis Enrique n’aurait pas dit son dernier mot.

Du côté du PSG, il semble que le comité de direction soit prêt à piocher du côté de l’OL. La cause ? L’intérêt du club parisien pour Bradley Barcola. le10sport.com vous a révélé le 13 juillet que le Paris Saint-Germain avait même dégainé une offre de transfert pour Bradley Barcola, bien que le montant de proposition en question n’ait pas filtré. L’OL a repoussé les avances du PSG pour le natif de Villeurbanne formé à l’Olympique Lyonnais.

«On n'est pas obligés de vendre pour passer la DNCG»

Et ce n’est pas le discours de Laurent Blanc à L’Équipe qui affirmera le contraire. « J'ai un discours qui me dit : "On n'est pas obligés de vendre pour passer la DNCG." On doit libérer surtout de la masse salariale. Je réponds : "Et si on a une proposition de tel niveau ?" Ces jeunes ont montré des choses mais ne sont pas encore prêts pour aller au sommet, même si des clubs intermédiaires ont une capacité financière importante » . Et maintenant ? Le PSG ne jetterait pas l’éponge pour autant.

L’OL dit non, le PSG ne lâche rien pour Barcola