Laure Boulleau, la prestigieuse signature annulée !

En tant que joueuse de football professionnelle, Laure Boulleau aura donc fait toute sa carrière avec un seul club : le PSG. Ça aurait pu se passer différemment. En effet, l’actuelle consultante Canal+ a fait l’objet à plusieurs reprises de sollicitations de l’OL, considéré alors comme le meilleur club féminin en Europe. Malgré cela, Boulleau a juré fidélité au PSG.

Entre 2005 et 2018, Laure Boulleau a évolué avec le maillot du PSG sur les épaules. Avec un total de 232 matchs, celle qui jouait latérale gauche n’a connu que le club de la capitale au cours de sa carrière. Pourtant, l’OL de Jean-Michel Aulas lui faisait les yeux doux. Laure Boulleau aurait alors pu rejoindre un club encore plus prestigieux que le PSG, mais voilà qu’elle en a décidé autrement.

« Je ne suis pas partie à Lyon à qui j’ai dit 3 fois non » Aujourd’hui nommée OL Lyonnes, la formation lyonnaise est considérée comme la meilleure en France et a longtemps régné sur l’Europe. Forcément, Laure Boulleau aurait pu gagner au change en quittant le PSG, mais elle n'a pas voulu. Comme elle l’avait expliqué pour Hors Terrain il y a quelques mois, la Parisienne n’a pas hésité à recaler Jean-Michel Aulas : « Je suis restée loyale jusqu’au bout et que je ne suis pas partie à Lyon à qui j’ai dit 3 fois non. C’est pour ça qu’Aulas me respecte beaucoup et vice-versa. J’ai le même amour pour mon club que lui pour le sien. Et on parle souvent de ça ».