L’attaquant parfait au PSG : Daniel Riolo balance son nom en direct !

A quelques jours de l'ouverture du mercato d'hiver, le PSG a laissé la porte ouverte à l'arrivée d'éventuelles recrues. Dans cette optique, Daniel Riolo glisse le nom d'un attaquant qu'il aimerait voir à Paris. Un certain Ademola Lookman, en galère à l'Atalanta.
Il y a tout juste un an, personne n'imaginait que le PSG recruterait Khvicha Kvaratskhelia lors du mercato d'hiver. Un transfert qui a clairement changé la saison du club de la capitale. Par conséquent, les Parisiens pourraient être tentés de flairer une nouvelle belle affaire au mois de janvier. Et pour Daniel Riolo, le PSG doit foncer sur Ademola Lookman.
Riolo veut voir Lookman au PSG
« Si tu me dis demain que tu prends Lookman plutôt que Barcola sur le côté, je te dis "oui vas-y !". Un mec fort que tu peux prendre cet hiver, Lookman, je le fais », assure-t-il au micro de l’After Foot sur RMC.
Le remplaçant de Barcola ?
Il faut dire qu’aux yeux de Daniel Riolo, « Barcola, c'est un remplaçant. Je pense que maintenant, les défenseurs en Europe ont bien vu qu'il n'avait qu'un seul dribble, il fait toujours un peu le même ». Sans oublier que Gonçalo Ramos n’entre plus dans l’équation. « Ramos c'est terminé. Luis Enrique le veut 10 minutes et pas plus, c'est comme ça, ça a fait ses preuves », ajoute le journaliste.