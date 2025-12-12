L’attaquant parfait au PSG : Daniel Riolo balance son nom en direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A quelques jours de l'ouverture du mercato d'hiver, le PSG a laissé la porte ouverte à l'arrivée d'éventuelles recrues. Dans cette optique, Daniel Riolo glisse le nom d'un attaquant qu'il aimerait voir à Paris. Un certain Ademola Lookman, en galère à l'Atalanta.

Il y a tout juste un an, personne n'imaginait que le PSG recruterait Khvicha Kvaratskhelia lors du mercato d'hiver. Un transfert qui a clairement changé la saison du club de la capitale. Par conséquent, les Parisiens pourraient être tentés de flairer une nouvelle belle affaire au mois de janvier. Et pour Daniel Riolo, le PSG doit foncer sur Ademola Lookman.

Riolo veut voir Lookman au PSG « Si tu me dis demain que tu prends Lookman plutôt que Barcola sur le côté, je te dis "oui vas-y !". Un mec fort que tu peux prendre cet hiver, Lookman, je le fais », assure-t-il au micro de l’After Foot sur RMC.