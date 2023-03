L’ASSE frappe fort sur le mercato, la grande confidence

La rédaction

Alors que Saint-Étienne caracolait à la 20e place de la Ligue 2 début 2023, le club du Forez a repris des couleurs depuis. 12e au classement, le club dirigé par Laurent Batlles surfe sur une dynamique positive avec quatre victoires et trois nuls sur les sept derniers matchs, preuve d’un mercato réussi comme l’a confirmé Sébastien Salles-Lamonge, joueur de Bastia.

Cet hiver, l’ASSE a pris soin de renforcer son effectif, peinant en championnat. Les arrivées de Gaëtan Charbonnier, Dennis Appiah, Gautier Larsonneur, Niels Nkounkou, Abdoul Kader Bamba, Lamine Fomba et Mateo Pavlović ont permis à Saint-Étienne de grappiller huit places au classement et ce malgré deux défaites fin janvier, notamment contre Bastia (0-2).

F1 : Gasly-Ocon, ça va chauffer https://t.co/DwBNfB79ZN pic.twitter.com/oN3HqBGrVt — le10sport (@le10sport) March 23, 2023

« Ils ne lâchent rien du tout »

Depuis le déplacement en Corse le 31 janvier dernier, l’ASSE est invaincue. Une série de sept matchs sans défaite qui ne surprend pas le milieu bastiais Sébastien Salles-Lamonge : « Ils ont trouvé leur rythme. On voit qu'ils ne lâchent rien du tout. Lorsqu'on a joué cette équipe de Saint-Étienne au match retour, même si on avait gagné, on ne les avait pas du tout senti affolés ou avec cette peur de ne pas y arriver. On sentait à la fin du match face aux Verts que cette défaite n'était pas dramatique et qu'ils se disaient déjà qu'ils gagneraient le prochain » , a affirmé le Corse sur RMC .

L’ASSE sauvée par son mercato