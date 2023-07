L’ASSE dit tout sur son mercato

Thibault Morlain

Alors que l’ASSE va donc rester un an de plus en Ligue 2, l’objectif est plus clair que jamais : remonter dans l’élite à l’issue de la saison prochaine. Les Verts seront bien évidemment parmi les favoris à la montée, mais pour atteindre cet objectif, il faudra se renforcer lors de ce mercato estival. Ça va donc bouger à l’ASSE dans les semaines à venir et voilà que Loïc Perrin a fait un point sur différents dossiers.

Cela fait maintenant près d’un mois que le mercato estival a ouvert ses portes et il est encore très long. Dans les semaines à venir, il va notamment falloir surveiller ce qui se passe à l’ASSE. Dans l’optique de la remontée en Ligue 1, les Verts vont s’activer afin de bâtir un effectif en conséquence pour cet objectif. Rapporté par Le Progrès , Loïc Perrin a d’ailleurs confié : « On ne va pas être les seuls à vouloir monter, mais on ne va pas se cacher, c’est notre objectif. On a le droit de surfer sur la deuxième partie de saison qu’on a faite. Elle est plutôt encourageante. L’idée est de garder au maximum l’ossature de l’équipe ».

« On cherche des attaquants qui savent marquer des buts »

Mais voilà que l’ASSE a d’ores et déjà perdu Jean-Philippe Krasso, son serial buteur. Ce dernier est parti rejoindre l’Etoile Rouge de Belgrade et concernant ce départ, le coordinateur sportif des Verts a avoué : « Krasso ? J’ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour le conserver. avait un profil particulier. Un attaquant qui savait jouer entre les lignes avec une valeur technique importante. On cherche des attaquants qui savent marquer des buts. On cherche un finisseur ». Qui pourrait alors faire oublier Krasso à l’ASSE ? Le nom d’Alexandre Mendy est annoncé comme l’une des pistes. Loïc Perrin a alors répondu sur ce dossier : « Il fait partie d’une liste ».

« On voudrait avoir 15 ou 16 joueurs confirmés »