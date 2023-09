L’ASSE boucle deux transferts, il passe aux aveux

La rédaction

L'ASSE a profité du dernier mercato estival pour renforcer plusieurs secteurs. Le club stéphanois est parvenu à boucler plusieurs transferts, notamment ceux de Florian Tardieu et du jeune Dylan Batubinsika. Deux renforts, qui semblent avoir déjà conquis le vestiaire stéphanois. En conférence de presse, Denis Appiah n'a pas tari d'éloges à l'égard des deux joueurs.

Cet été, Florian Tardieu et Dylan Batubinsika ont débarqué à l'ASSE pour renforcer le groupe de Laurent Batlles. Une mission réussie puisque les deux joueurs se montrent plutôt performants depuis le début de la saison. Présent en conférence de presse, Denis Appiah a évoqué le profil de ces recrues, à commencer par celui de Dylan Batubinsika.

Il annonce le nouveau patron de l’ASSE https://t.co/uCBSTIsOIi pic.twitter.com/5ugyKt8jbs — le10sport (@le10sport) September 28, 2023

« Dylan sera un très grand défenseur, si... »

« Dylan est un joueur très costaud et très fort dans les duels, derrière c’est une arme en plus pour nous. Je m’entends bien avec lui en plus, on rigole bien c’est forcément plus facile après sur le terrain. Il est grand, il gagne des duels offensifs, le seul conseil que je pourrais lui donner c’est de parler un peu plus et de se monter un peu plus car je pense qu’il a ce vécu international qui peut nous apporter pas mal de choses. Il y a aussi quelque chose qu’on m’a dit à moi et que je n'aime pas qu’on me dise mais on sait qu’il est bon, qu’il joue juste mais parfois il peut paraître "tranquille". S'il enlève juste ça, ce sera un très grand défenseur » a confié le joueur de l'ASSE. Il a eu également des mots gentils à l'égard de Tardieu.

Appiah s'enflamme pour Tardieu