Après son transfert, il se régale à l’ASSE

Arrivé libre cet été en provenance de Sochaux, Ibrahim Sissoko avait la lourde tache de remplacer Jean-Philippe Krasso. Buteur décisif contre Concarneau samedi (1-0), l'attaquant stéphanois est d'ailleurs revenu sur ses débuts à l'ASSE en confirmant qu'il se régalait depuis sa signature dans le Forez, tout en annonçant la couleur pour le reste de la saison.

En quête d'un avant-centre pour remplacer Jean-Philippe Krasso cet été, l'ASSE a opté pour Ibrahim Sissoko qui présentait l'avantage d'être libre après son départ de Sochaux. Et pour le moment il répond plutôt présent puisqu'il a inscrit 4 buts cette saison dont celui de la victoire contre Concarneau samedi (1-0) alors qu'il était remplaçant au coup d'envoi. Et il ne cache pas sa joie.

Sissoko se régale à l'ASSE

« C’est clairement une bonne soirée, on voulait enchainer après Caen. On savait que ça n’allait pas être un match facile aujourd’hui mais ce qu’on va retenir, ce sont les trois points et la solidité. Le but ? Il arrive sur un contre, je fais un premier appel mais je ne suis pas servi mais j’arrive à suivre. Je vois que Caf’ (Mathieu Cafaro) est sur le côté droit et qu’il peut centrer. Je fais l’appel, il me l’a met. Un caviar, je me régale. Face à Troyes, ce sera un troisième match à l’extérieur. On va essayer de continuer sur la même intensité et la même solidité. On va essayer de bien se reposer et profiter de la victoire de ce soir dans un premier temps », confie l'attaquant des Verts en zone mixte.

