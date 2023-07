L'Arabie Saoudite s'attaque à un nouveau joueur de Deschamps

Arnaud De Kanel

L'Arabie Saoudite continue sa razzia sur le mercato. Après avoir recruté Cristiano Ronaldo l'hiver dernier, le pays du golfe a récemment accueilli N'Golo Kanté et Karim Benzema. Désormais, c'est du côté du Real Madrid que les Saoudiens souhaiteraient piocher en recrutant en international français.

Les footballeurs ont trouvé leur nouvel eldorado : l'Arabie Saoudite. Le riche pays pétrolier veut devenir une nouvelle place forte du football et n'hésite pas à lâcher d'énormes contrats pour que les superstars affluent dans son championnat. Outre les joueurs en fin de carrière, l'Arabie Saoudite tente également de signer des éléments qui évoluent au plus haut niveau comme Seko Fofana. Les internationaux tricolores n'y échappent pas non plus.

Kanté a signé à Al-Ittihad

Les Saoudiens font leur marché dans la sélection de Didier Deschamps. N'Golo Kanté a récemment rejoint Karim Benzema à Al-Ittihad et d'autres internationaux pourraient débarquer en Saudi Pro League. Dernièrement, Paul Pogba, Antoine Griezmann et encore Steven N'Zonzi ont été associés à l'Arabie Saoudite. Mais ce n'est pas tout.

Mercato : L'Arabie Saoudite lâche une offre XXL pour la priorité du PSG https://t.co/EFoj1sgV5P pic.twitter.com/nm4YVsAQrT — le10sport (@le10sport) July 2, 2023

Mendy en Arabie Saoudite ?