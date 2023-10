L’Arabie Saoudite prête à snober l’OM pour un autre club de Ligue 1 ? Il répond

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le rachat de l'OM par l'Arabie Saoudite pourrait devenir une réalité. A en croire Thibaud Vézirian, le club marseillais pourrait changer de propriétaire dans les prochaines semaines. Désireux de s'implanter un peu plus en Europe, le PIF (le fonds d'investissement saoudien) a aussi été annoncé du côté de l'OL. Info ou intox ? Le journaliste a répondu à cette interrogaation.

Après Newcastle ou encore Almeria, l'Arabie Saoudite pourrait mettre la main sur un nouveau club européen. Et l'OM ferait partie de ses cibles. Le journaliste Thibaud Vézirian va plus loin en indiquant que le deal pourrait être bouclé dans les prochaines semaines.

L'arrivée de l'Arabie Saoudite en bonne voie ?

« Deal club acté, il ne reste plus que l'étape convention supporters normalement, avant feu d'artifices. Mais ils devront raconter l'histoire en mode résumé express, donc c'est ce qui se passe actuellement. Bazar médiatique élevé » a confié le journaliste sur X.

L'Arabie Saoudite prête à miser sur l'OL ? La réponse