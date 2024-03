Lâché par l’OM, Payet a trouvé son sauveur !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L’été dernier, Dimitri Payet était contrait à quitter l’OM à cause de la volonté de Pablo Longoria qui l’a poussé au départ. L’ancien numéro 10 marseillais reconnaît que la situation a été difficile à vivre. Mais Vasco de Gama, ainsi que ses supporters, l’ont sauvé selon ses propres mots.

Alors qu'il pensait probablement terminer sa carrière à l'OM, Dimitri Payet a été invité à quitter le club l'été dernier. Très affecté par le choix de Pablo Longoria, le Réunionnais a ainsi décidé de rejoindre Vasco de Gama, ce qui a sauvé l'ancien numéro 10 de l'OM comme il le raconte lui-même.

«C'est leur amour qui m'a sauvé»

« Honnêtement, la plaie ne se refermera jamais. La rupture a été brutale et très difficile pour moi. Après, il faut vivre avec. Quand je suis arrivé (au Brésil), j'étais par terre. C'était difficile. Lors de la conf'(annonçant son départ de l'OM), c'était fini. Dans ma tête, je ne voyais pas où je pouvais rebondir. Merci au Vasco et aux supporters qui m'ont aidé à me relever. C'est leur amour qui m'a sauvé », lance-t-il dans une interview accordée à L’EQUIPE .

«Je me suis vu arrêter»