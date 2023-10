Lâché par le PSG, il perd gros après son transfert

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

N’entrant pas dans les plans de Luis Enrique et du PSG, Marco Verratti a été poussé vers la sortie cet été et a pris le chemin du Qatar, en s’engageant du côté d’Al Arabi. Un transfert hors d’Europe qui pourrait coûter la place du milieu de terrain en sélection, celui-ci n’étant toujours pas dans la liste de Luciano Spalletti.

Spalletti a fait son choix

Déjà absent de la précédente liste de Luciano Spalletti, n’ayant pas disputé le début de saison avec le PSG, Marco Verratti est encore absent du groupe retenu par le sélectionneur italien pour affronter Malte le 14 octobre, puis l’Angleterre le 17.

Verratti joue au Qatar

Une deuxième absence de suite pour l’ancien numéro 6 du PSG, qui a pourtant fait ses débuts avec Al-Arabi, disputant les deux dernières rencontres de sa nouvelle équipe dans leur intégralité. Reste à voir si Luciano Spalletti reviendra sur sa position…