Le PSG rêve d'une star, la voie est libre

La piste Bernardo Silva pourrait s'accélérer. Comme annoncé par le 10Sport.com, le PSG a déjà transmis une première offre à Manchester City pour recruter le milieu de terrain portugais. Malgré le refus du club anglais, le club parisien resterait en bonne position, surtout que le FC Barcelone devrait abandonner ce dossier.

Après les signatures de Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte, Lucas Hernandez, Kang-In Lee et Cher Ndour, le PSG compte encore se montrer actif. D'ici la fin du mercato estival, le club parisien espère s'attacher les services d'un pur avant-centre, mais aussi d'un milieu offensif, qui pourrait être Bernardo Silva.





Une star se fait recaler par le PSG ! https://t.co/7xqniPXMqK pic.twitter.com/4reCnbTfOs — le10sport (@le10sport) July 16, 2023

Le PSG a déjà dégainé pour Bernardo Silva

Comme annoncé par le 10Sport.com, le milieu de terrain portugais est la grande priorité de Luis Campos, et ce depuis plusieurs semaines. Selon nos informations, une première offre a été transmise par le conseiller sportif du PSG. Réticent à laisser partir Bernardo Silva, la formation entraînée par Pep Guardiola l'aurait refusé.

Un concurrent de taille se retire