«C’est fini», il vend la mèche pour le prochain buteur du PSG

La rédaction

Proche de Kylian Mbappé en équipe de France, Randal Kolo Muani était attendu au PSG. Mais le buteur de l'Eintracht Francfort ne devrait pas rejoindre la capitale, même s'il demeure un objectif concret pour le Qatar. Sauf retournement de situation, le prochain numéro 9 devrait être Dusan Vlahovic, dont le départ de la Juventus ne fait plus de doute.

Sur le départ de l'Eintracht Francfort, Randal Kolo Muani était un objectif du PSG. Le club parisien avait pensé à l'international français pour renforcer son secteur offensif. Mais comme l'ont annoncé plusieurs sources proches du PSG, cette piste a été enterrée.





Une star se fait recaler par le PSG ! https://t.co/7xqniPXMqK pic.twitter.com/4reCnbTfOs — le10sport (@le10sport) July 16, 2023

« Kolo Muani ne viendra pas au PSG. »

« Il n est plus dans la course. C'est fini ! » a confié un membre proche du club parisien dans des propos rapportés par France-Bleu Paris . Quelques heures plus tard, Bild relatait une déclaration similaire : « C'est fini ! Kolo Muani ne viendra pas au PSG. »

Le joueur a des admirateurs à Doha