La vente de l’ASSE relancée par un ancien du PSG ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La vente de l'ASSE est relancée. PDG du Groupe Accor et ancien président du PSG sous l'ère Colony Capital, Sébastien Bazin aurait entamé des discussions pour racheter le club stéphanois. S'il y a bien eu des négociations dans ce dossier, elles seraient à l'arrêt depuis quelque temps selon certaines sources.

Lancé en avril 2021, le dossier sur la vente de l'ASSE est au point mort. Pourtant les candidats avaient été nombreux à se manifester, mais les négociations n'ont jamais pu aller à leur terme. Selon les dernières rumeurs, ce dossier serait à l'arrêt, mais voilà qu'une nouvelle information est apparue.

Vente ASSE : Un nouveau candidat passe à l'action, le verdict tombe https://t.co/AweVyA4ecS pic.twitter.com/MiUd6Iha0U — le10sport (@le10sport) February 26, 2023

La vente de l'ASSE relancée ?

Selon certaines sources, l'ancien président du PSG, Sébastien Bazin, aurait rencontré Bernard Caïazzo au Qatar, il y a quelques semaines, à l'occasion de la dernière Coupe du monde. Le but ? Evoquer la possible vente de l'ASSE. De premières discussions auraient eu lieu comme le confirme But Football Club.

Des échanges avec Bazin, mais...