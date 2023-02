Lâché par l'ASSE, il annonce sa prochaine destination

Hugo Chirossel

Pour réussir à se maintenir en Ligue 2, l’ASSE a été active lors du dernier mercato hivernal. Si des joueurs sont venus renforcer l’effectif de Laurent Batlles, certains sont également partis. C’est notamment le cas de Gabriel Silva, qui a résilié son contrat avec les Verts. Il s’est exprimé sur la fin de son aventure dans le Forez et la suite qu’il compte donner à sa carrière.

Après avoir joué pendant cinq ans et demi à l’ASSE, Gabriel Silva a résilié son contrat au début du mois de janvier. Le Brésilien est récemment revenu sur la fin de son aventure avec l’AS Saint-Etienne, qu’il ne semble pas regretter.

Vente ASSE : Un nouveau candidat passe à l'action, le verdict tombe https://t.co/AweVyA4ecS pic.twitter.com/MiUd6Iha0U — le10sport (@le10sport) February 26, 2023

« Je pense que c'était bon pour moi et pour eux »

« Il y a eu des changements ces dernières années, Saint-Étienne n'allait pas bien et je me suis mis d'accord avec le club. Je pense que c'était bon pour moi et pour eux », a déclaré Gabriel Silva, dans un entretien accordé à Globo . Le latéral gauche veut maintenant retourner au Brésil.

« J'ai hâte de retourner au Brésil »