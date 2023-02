«C'est contre ma nature» : Tout juste transféré à l'OM, il révèle son plus gros défaut

La rédaction

Désormais bien installé à l’OM, Nuno Tavares progresse sous la houlette d’Igor Tudor. Évoluant majoritairement en tant que piston gauche, le jeune portugais possède tout de même encore quelques lacunes dans son jeu. Ce dernier s’est exprimé sur son axe de progression principal.

Buteur face à Toulouse la semaine dernière, Nuno Tavares prend de l’ampleur au sein de l’effectif marseillais. Titulaire ce dimanche face au PSG, l’ancien joueur de Benfica est réputé pour être un joueur très offensif, mais qui possède parfois quelques carences, notamment dans le repli défensif. Avant la rencontre face au PSG lors de la 25ème journée de Ligue 1, le joueur prêté par Arsenal en a profité pour s'exprimer au micro de Prime Vidéo, et il a évoqué sa plus grande faiblesse.

« J’ai du mal à rester en place », Nuno Tavares lucide sur sa plus grande faiblesse

Souvent, le Portugais se projette énormément vers l’avant. Une qualité indéniable, mais qu’il faut savoir utiliser à bon escient, notamment lorsque le jeu le demande. Au micro de Prime Vidéo , Nuno Tavares déclare : « Mon défaut ? Ne pas me contrôler. J'ai du mal à rester en place si nous devons gagner un match en quelques minutes. J'ai envie de courir sans arrêt et je perds toute mon endurance. Quand je fais sans cesse des allers-retours, je perds en lucidité défensive, mais je dois faire l'effort » .

Il flambe à l'OM, cette ancienne gloire du club hallucine https://t.co/R8uyElVpql pic.twitter.com/OUfsg7yUCW — le10sport (@le10sport) February 26, 2023

Nuno Tavares, un joueur « trop énergique »