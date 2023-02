«Il est indispensable au PSG» : Neymar poussé dehors, il s'y oppose

La rédaction

Alors que Kylian Mbappé avait permis au PSG de se réveiller après 60 minutes très compliquées face au Bayern Munich, le prodige français sera opérationnel pour le match retour le 8 mars prochain. En revanche, ça ne sera pas le cas de Neymar, blessé à la cheville. Poussé vers la sortie par le PSG, le Brésilien est pourtant essentiel selon Pascal Dupraz.

Le PSG ne pourra très certainement pas composer avec son trio de stars offensives face au Bayern Munich le 8 mars prochain. Alors que les Parisiens avaient rendez-vous ce dimanche sur la pelouse de l’OM sans Neymar, la présence du numéro 10 Brésilien pour le match retour de Ligue des Champions semble compromise. Sachant que Neymar ne serait plus dans les plans du PSG pour la saison prochaine, Pascal Dupraz estime que le club parisien doit revoir sa position.

Neymar est indispensable au PSG selon Dupraz

Au lendemain de sa blessure face à Lille dimanche dernier, la durée d’indisponibilité de Neymar était annoncée de trois à quatre semaines. De quoi laisser présager le pire quant à la présence du Brésilien face au Bayern Munich. Mais il faut également se rappeler que Kylian Mbappé, annoncé en premier lieu forfait pour le match aller, avait finalement pu prendre part à la rencontre.

Dupraz compte sur Neymar pour le match retour face au Bayern