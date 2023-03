La révolution tombe à l’eau, Neymar plombe les plans du PSG

La rédaction

Quasiment à chaque élimination en Ligue des Champions, le PSG se lance dans une opération « grand ménage ». Cette fois-ci, il s'agit de se séparer de l'un des membres de la MNM (Messi, Neymar, Mbappé) pour d'une part alléger la masse salariale, et d'autre part repartir sur un nouveau cycle. Problème, la priorité de départ pour le PSG, Neymar ne serait pas du tout pressé de quitter le club de la capitale...

En proie au fair-play financier, le PSG doit dégraisser. Avec une masse salariale de 728M€ par an, le club parisien doit absolument se séparer de ses gros salaires. Et les plus importants sont ceux de Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi. Les fréquentes blessures de Neymar pousseraient le club à vouloir se débarrasser de lui, comme ce fut le cas l'été dernier. Mais son contrat court jusqu'en 2027 et complique donc les choses.

Une prolongation pour Messi ?

Au PSG, on s'interroge sur la faisabilité de prolonger, ou non Lionel Messi. La Pulga souhaiterait, selon RMC Sport , se rapprocher des mêmes prétentions salariales de Kylian Mbappé. Sauf qu'au vu du fair-play financier, le PSG ne serait pas parti pour accepter. Pour autant les discussions autour d'une prolongation continue, mais le grain de sable Neymar vient enrouer la machine.

Neymar prêt à rester ?