La révolution est programmée au PSG, Messi en plein doute

Thomas Bourseau

Après une réunion peu productive avec le conseiller football Luis Campos, Lionel Messi douterait de la suite et du projet mis en place au PSG à l’aube d’une révolution annoncée...

Lionel Messi se dirigerait-il vers un départ du PSG via son éventuel futur statut d’agent libre ? C’est du moins ce que la presse espagnole laisse entendre ces derniers temps avec un potentiel retour en grande pompe au FC Barcelone. Le10sport.com vous a confié le 18 février dernier que les discussions entre le PSG et le clan Messi étaient d’actualité.

Campos s’est planté, Messi en pleine réflexion

Cependant, en raison de l’incapacité du conseiller football Luis Campos de donner de vraies réponses concernant l’allure de l’effectif du PSG la saison prochaine selon The Athletic , Lionel Messi commencerait à douter de son envie de poursuivre à Paris. Le média britannique affirme que La Pulga serait à la recherche de la meilleure option financière pour lui bien qu’il fasse du projet sportif un point important.

L'opération séduction s'intensifie à l'étranger pour Messi https://t.co/olTCshlo3e pic.twitter.com/N6CROkQ7Nd — le10sport (@le10sport) March 21, 2023

Un temps convaincu par la MNM, Messi doute du projet du PSG