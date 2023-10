La presse italienne démonte une news sur Zidane

Axel Cornic

Toujours sans club depuis son départ du Real Madrid, Zinédine Zidane aimerait retrouver un banc et en Italie on parle souvent d’un possible avenir à la Juventus, dont il a porté les couleurs en tant que joueur. Mais ces dernières heures une autre rumeur a fait surface, évoquant notamment le Français comme possible successeur de Rudi Garcia au Napoli.

Quelle sera la prochaine étape de la carrière de Zinédine Zidane ? En juin prochain, cela fera trois ans que le technicien de 51 ans a quitté le Real Madrid et il a notamment été lié au PSG ou plus récemment à l’OM. Finalement, aucune de ces deux pistes n’a abouti…

« Moi à la Juventus ? C’est un sujet qui fera toujours parler et ce, tant que je serais entraîneur »

Présent à événement organisé par la Juventus pour les 100 de propriété de la famille Agnelli, il a répondu aux questions concernant sa possible arrivée sur le banc bianconero, actuellement la propriété de Massimiliano Allegri. « Moi à la Juventus ? C’est un sujet qui fera toujours parler et ce, tant que je serais entraîneur » a confié Zinédine Zidane, d’après Tuttosport .

L’incroyable rumeur Napoli