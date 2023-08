La presse italienne annonce le prochain transfert de l'OM !

Alexis Brunet

Dans ses derniers jours de mercato, l'OM va encore réaliser quelques mouvements. Au niveau des départs, Mattéo Guendouzi devrait rejoindre la Lazio. Ce n'est plus qu'une question d'heures, car la presse italienne a annoncé qu'un accord aurait été trouvé avec toutes les parties. Le joueur devrait débarquer ce mardi dans la capitale romaine.

Face à Brest lors de la troisième journée de Ligue 1, Mattéo Guendouzi a donc disputé son dernier match avec l'OM. Après deux ans, et plus de 100 matches avec Marseille, le Français va rejoindre l'Italie, et plus précisément la Lazio.

Accord total pour Guendouzi d'après la presse italienne

Selon la Gazzetta dello Sport , le joueur va débarquer ce mardi à Rome. Le Français sera d'abord prêté par l'OM, avec une option d'achat obligatoire de 13M€, plus 5M€ de bonus, facilement atteignables. Marseille a aussi négocié 10% à la revente pour le milieu de terrain.

OM - Guendouzi : Le verdict tombe pour l’arrivée de son remplaçant https://t.co/njv7IVPztZ pic.twitter.com/lGxjAmn6N6 — le10sport (@le10sport) August 29, 2023

Marseille ne devrait pas remplacer Guendouzi

Avec le départ de Mattéo Guendouzi, l'OM perd un joueur important au milieu de terrain. Mais dernièrement le Français était descendu dans la hiérarchie, et il était passé derrière Geoffrey Kondogbia, Valentin Rongier et Jordan Veretout. Marseille ne devrait pas s'activer dans les derniers jours du mercato, pour lui trouver un remplaçant.