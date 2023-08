Une légende revient à l’OM, ce n’est pas terminé

Thibault Morlain

Président de l’OM, Pablo Longoria a décidé de s’entourer de personnes qui connaissent bien le club pour le faire grandir. Ainsi, une légende a fait son retour à Marseille il y a quelques mois de cela. C’est Jean-Pierre Papin qui a retrouvé l’OM en tant que conseiller de Longoria. Mais voilà que dans les mois à venir, d’autres anciens joueurs du club phocéen pourraient également être de retour.

Club historique du football français, l’OM attache une place importante à son passé. Et ça, Pablo Longoria l’a bien compris. Ainsi, le président olympien a récemment décidé de faire appel à une légende de l’OM : Jean-Pierre Papin. Attaquant mythique de Marseille dans les années 80-90, il occupe aujourd’hui le rôle de conseiller du président. « Le fait d'être conseiller de Pablo, c'est quelque chose d'assez impressionnant parce qu'on a un président qui est passionné par ce qu'il fait et qui a une connaissance du football que j'ai rarement vue. Et surtout, il a un réseau qui est exceptionnel », expliquait notamment Papin à propos de sa collaboration avec Pablo Longoria.



« Pourquoi pas dans un futur proche »

A l’instar de Jean-Pierre Papin, d’autres anciens joueurs de l’OM pourraient venir aider le club phocéen. Cela vaut notamment pour Mamadou Niang. Pour Canal+ Sport Afrique , il a révélé : « Si je suis intéressé par le poste d'entraineur des attaquants à l'OM ? Pourquoi pas, on en discute. Je suis très proche du président Pablo Longoria et de son assistant Pedro (Iriondo), on échange souvent. Pour l'instant ce n'est pas d'actualité, mais pourquoi pas dans un futur proche. On se rencontre souvent (avec Longoria), vu que je vis à Marseille. On a souvent l'occasion de se rencontrer et même parfois de déjeuner ensemble. Il a l'intention de faire revenir pas mal de joueurs au sein du club, donc pourquoi pas … ».

« J’ai déjà discuté avec Pablo Longoria »