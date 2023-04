La presse espagnole relance tout pour Mbappé, départ en vue ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors qu’il s’apprête déjà à entrer dans sa dernière année de contrat, Kylian Mbappé a indiqué cette semaine qu’il resterait au Paris Saint-Germain. Pour autant, le départ de l’international français est toujours imaginé en Espagne, où l’on assure que le principal intéressé affiche en privé ses regrets d'avoir renouvelé son bail, en ayant toujours les yeux rivés sur le Real Madrid...

Prolongé la saison dernière jusqu’en juin 2024, avec une année supplémentaire en option, Kylian Mbappé continue de faire parler de lui pour son avenir. Les spéculations sont en effet nombreuses sur le sujet, l’attaquant français ayant envisagé de claquer la porte dès le mois d’octobre, estimant à ce moment que le PSG n’avait pas tenu les promesses faites lors de sa prolongation. Depuis, la situation s’est arrangée, au point que le numéro 7 ait affiché son ambition de remporter la Ligue des champions avec le PSG.

Mbappé s’imagine rester au PSG

« Le prochain palier ? Gagner la Ligue des champions, je pense. J’ai déjà fait une finale, demi-finale, quart de finale, huitième de finale… J’ai tout fait sauf gagner (sourire). Il ne me manque que ça. j’espère que ça sera le plus rapidement possible. Où ? Au Paris Saint-Germain. Je suis Parisien et sous contrat. Donc c’est le Paris Saint-Germain », confiait Mbappé cette semaine sur France 3.

« Je suis très clair, il sera ici en 2024 au plus tard »