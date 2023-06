La presse allemande annonce un nouveau transfert au PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Et de quatre pour le PSG ? Après Milan Skriniar, Marco Asensio et Manuel Ugarte, dont les arrivées auraient été actées, le club parisien serait pas loin de recruter Lucas Hernandez, dont le départ du Bayern Munich ne ferait plus le moindre doute. Sauf catastrophe, il devrait être la prochaine recrue du PSG.

Le PSG a lancé son mercato. Après la nomination de Luis Enrique, qui devrait intervenir mercredi prochain, le club parisien devrait officialiser ses trois premières recrues : Milan Skriniar, Marco Asensio et Manuel Ugarte. Un autre joueur est attendu au PSG dans les prochains jours.

Lucas Hernandez devrait signer

Ce dimanche, le TZ München annonce que Lucas Hernandez devrait signer au PSG. Au sein du Bayern Munich, son départ ne ferait plus le moindre doute. Le club allemand serait profondément déçu par son joueur, qui a décidé de changer d'air, malgré le soutien de ses dirigeants durant ses périodes d'absence.

Une offre va être transmise au Bayern Munich