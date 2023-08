La nouvelle star du RC Lens est déjà interpellée dans le vestiaire

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présenté devant le public de Bollaert dimanche soir, Elye Wahi est le nouveau numéro 9 du RC Lens. Recruté pour 35M€, bonus compris, l’international espoirs est également devenu le joueur le plus cher de l’histoire des Sang-et-Or. Et dans le vestiaire lensois, on accueille ce transfert de façon très positive comme l’assure Florian Sotoca.

Lévi Garcia, Chuba Akpom, Hugo Ekitike ou encore Michy Batshuayi sont tous des joueurs qui ont été annoncés dans le viseur du RC Lens pour remplacer Loïs Openda qui s'est engagé avec le RB Leipzig pour 50M€ en début de mercato. Mais c'est finalement Elye Wahi qui a débarqué chez les Sang-et-Or pour environ 35M€, bonus compris, en provenance du RB Leipzig. Une excellente nouvelle pour Florian Sotoca, qui se réjouit de voir arriver un nouvel attaquant.

«C’est une très bonne nouvelle pour nous»

« C’est une très bonne nouvelle pour nous, on sait les deux dernières saisons qu’il a faites en Ligue 1. Il a beaucoup de matchs en Ligue 1 malgré son jeune âge, il va beaucoup nous apporter, on est ravis de l’accueillir. On attendait un attaquant depuis pas mal de temps, il est arrivé, on va bien l’intégrer comme on a fait avec les autres, et tout ira bien », confie-t-il au micro de Prime Vidéo , avant de revenir sur le match nul contre Rennes (1-1).

