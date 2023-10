La nouvelle star de l’OM dit tout sur son transfert

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par l'OM durant le mercato estival, Pierre-Emerick Aubameyang a été le renfort majeur de l'été au sein du club phocéen. Le buteur gabonais, qui a résilié son contrat avec Chelsea pour débarquer au Vélodrome, évoque les raisons de son arrivée à Marseille.

Alors que l'OM a vécu un mercato estival 2023 très agité, autant dans le sens des arrivées que celui des départs, le cas Pierre-Emerick Aubameyang était un peu à part. À 34 ans, le buteur gabonais est allé jusqu'à résilier son contrat avec Chelsea, où son temps de jeu était très limité, pour s'engager à l'OM avec un bail de trois ans à la clé. Et même si ses statistiques ne sont pour l'instant pas vraiment à la hauteur des espérances (5 buts en 14 matchs toutes compétitions confondues), Aubameyang semble ravi de ce choix de carrière.

« Ça fait du bien de retrouver au quotidien la langue française »

Interrogé au micro de Prime Video dimanche, Pierre-Emerick Aubameyang s'est confié sans détour sur son transfert à l'OM cet été : « Si je suis venu rechercher une sorte de solidarité à l’OM ? Oui, ça fait du bien de retrouver au quotidien la langue française parce que je peux au moins faire mes petites blagues (rires). Il y a franchement un bon groupe et ça se passe vraiment bien », explique l'ancien joueur de l'ASSE et d'Arsenal.

« C’est un sentiment particulier »